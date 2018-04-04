"Хотел асфальт попросить": ветеран умер у кабинета губернатора

В приемной губернатора Владимирской области умер ветеран Великой Отечественной войны Иван Савин.

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По данным прессы, Савин намеревался вручить властям письмо с просьбой проложить асфальт в поселке Ундольский.

Сообщается, что у 93-летнего мужчины остановилось сердце. Медработник учреждения и прибывшие врачи скорой не смогли ему помочь.

В пресс-службе администрации пояснили, что "хотя очередь уже была сформирована заранее, а ветеран приехал без записи, все согласились пропустить Ивана Николаевича без очереди. И вдруг за несколько минут до начала приема ему стало плохо".

Стоит добавить, что первый вице-губернатор области Алексей Конышев пообещал сыну Савина выполнить просьбу его отца.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что в Вологде молодой человек обвиняется в убийстве ветерана Великой Отечественной войны.

Ранее стало известно, что 19-летний злоумышленник украл у ветерана его документы и награды. Но если медали и ордена он позже вернул, то за документы потребовал денежную компенсацию.

Пожилой герой войны отказался отдавать злостному юнцу деньги, в результате чего тот избил его и несколько раз ударил ножом. Травмированного мужчину обнаружил его зять, который вызвал скорую помощь. Однако врачи не успели спасти ветерана.