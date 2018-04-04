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Источник Правда.Ру

Слухи или ответка: в Сирии начали убивать военных США

Мир

Американские военные за последнее время неоднократно столкнулись с атаками партизанских формирований в Сирии.

Слухи или ответка: в Сирии начали убивать военных США. 385408.jpeg
Фото: flickr.com/The U.S. Army

В сети появились сведения о нападениях  на солдат армии США некоей партизанской группой. Сообщается, что в результате подрыва двух колонн и нападения на дома в Аш-Шаддади якобы погибли около 15 солдат из США.

Также стало известно, что 30 марта на трассе Абъяд-Хасака группы местной самообороны подорвали колонну из шести военных американских джипов. Они в итоге были уничтожены, погибли  шесть военных, еще восемь получили ранения различной степени тяжести. 

В телеграм-каналах пишут, что сирийские партизаны напали на еще одну колонну американских военных в тот же день на трассе из Минбиджа в Ракку на восточном берегу Евфрата. В результате расстрела из крупнокалиберных пулеметов погибли два американских военных, восемь были ранены.

Проходила информация, что 1 апреля четыре человека из числа подсобных рабочих проникли к домам в Аш-Шаддади, где проживают американцы, бросили в несколько домов гранаты.  В итоге погибло еще семь человек, около 10 ранены.

СМИ писали, что на северо-востоке Сирии нападению подвергся кортеж американских военных. По курдским источникам, атака была произведена также на дома американских военных.При этом в телеграм-канале WarGonzo со ссылкой на курдов утверждают, что в квартале, где произошло второе нападение, базировались не регулярные военные США, а ЧВК. 

Что характерно, Пентагон официально не комментирует эту информацию. Но по сути март стал "самым смертоносным" месяцем за все время операции США в Сирии и Ираке - Америка потеряла  8 человек.   

По поводу же российских потерь западная пресса сообщала, что инцидент с расстрелом совершенно неоднозначен.  По стечению обстоятельств, под пунктом Табия на восточном берегу Евфрата присутствовало также небольшое число российских бойцов, которые вообще в боях не участвовали. Атака американцев произошла ночью, потому решить, где кто, оказалось сложно, отмечает Der Spiegel.

﻿Стоит добавить, что официальный телеграм-канал Wargonzo сообщал:﻿

"﻿Сирийское народное сопротивление оккупации США атаковало еще одну колонну янки. Информацию подтвердили два наших источника (курдский и из числа местных арабских племен). Диверсия произошла на трассе "Хасака-Аш-Шаддади", на развилке, которую местные называет "47-ой километр". Развилка представляет из себя массивную бетонную эстакаду. (Я проезжал там в 2016, когда курды только отбили Аш-Шаддади у ИГИЛ, найду в архиве фотку - покажу). На обочине рядом с эстакадой был заложен фугас. С его помощью партизаны подорвали как минимум одну единицу бронетехники. На этот раз колонна была из бронетранспортеров. В отличие от подорванных несколько дней назад "крузаков", на которых скорее могли передвигаться американские ЧВК, чем регулярные армейцы, бронетранспортеры - явный именно войсковой признак. Поэтому ждем".

"Какие-то данные о потерях так или иначе должны всплыть, ведь публиковала же AFP давеча у себя в твиттере инфу о погибших натовцах. Значит, и у американцев утечки случаются", - резюмировали авторы канала.

Темы партизаны
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