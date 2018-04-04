О чем на самом деле Путин договорился с Эрдоганом

Российский президент Владимир Путин прибыл в Анкару с трехдневным визитом и уже провел переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.

kremlin.ru

Сообщается, что главы государств "вскользь" обсудили "дело Скрипаля", а также договорились об ускоренных сроках поставки Турции зенитных ракетных комплексов С-400.

Позже Владимир Путин принял участие в церемонии запуска строительства АЭС "Аккую". Напомним, на 4 апреля запланирована трехсторонняя встреча турецкого и российского лидеров с президентом Ирана Хасаном Рухани.

Стоит отметить, что Европарламент отговаривал Турцию от строительства этой АЭС, призывая Анкару присоединиться к Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду, которая требует проведения консультаций с соседними государствами.

После встречи в Анкаре Путин также заявил, что стороны договорились ускорить сроки поставки Турции зенитных ракетных комплексов С-400.

Как пояснил Pravda. Ru президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский, "что касается Турции - там вообще все понятно. Эрдоган крутится как угорь на сковородке. Ему в одном европейском государстве за другим отменяют сейчас перед референдумом по конституции выступление одного из его ближайших помощников. Надо же ему встречаться с кем-нибудь, нужно и демонстрировать дружбу с Россией; поэтому он теперь так рвется к Путину".

Напомним, в ходе более раннеей встречи с главой Белого Дома в Овальном кабинете Эрдоган просил Трампа немедленно отменить приказ об отправке американских вооружений курдским повстанцам Сирии, которых в Анкаре считают "террористами".

Трамп обещал подумать, однако как только Эрдоган покинул Вашингтон, президент США распорядился о щедрых поставках оружия курдским отрядам в Сирии, которых США считают своими союзниками.

Этот шаг Трампа лишил Эрдогана последних иллюзий насчет искренности Вашингтона, и президент Турции окончательно повернулся к Москве. Чтобы отомстить Трампу за его надменность в отношении союзника по НАТО, Эрдоган договорился с Владимиром Путиным о закупке у России новейших комплексов ПВО С-400.

Расчет турецкого лидера оказался точен: Белый дом едва скрывал свою ярость по поводу решения Анкары. Кроме того, Эрдоган и Путин договорились поделить Сирию на зоны деэскалации, что можно воспринимать как "зоны влияния".

Также оба лидера нашли общий знаменатель по вопросам реализации "Турецкого потока" и итогов курдского референдума в Ираке

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