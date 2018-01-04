Свадьба принца Гарри запомнится предложением убрать с улиц бомжей

В Британии местные жители возмущены предложение убрать бомжей с улиц в связи со свадьбой принца Гарри и Меган Маркл. Инициатором стал советник Королевского округа Виндзор и Мейденхед Саймон Дадли, который заявил, что люди с улицы создают угрозу безопасности для жителей и туристов, сообщает ВВС.
Как заявил советник, на свадьбу в мае прибудет большое количество гостей, в связи с чем даже написал письмо, где попросил поддержать его в принятии предупредительных мер до начала торжественного бракосочетания.
О письме узнали местные активисты, которые поддерживают бездомных. Они назвали предложение Дадли "отвратительным", так как он пренебрегает судьбой людей, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах. Кроме того, они подозревают, что госслужащий прикрывается темой свадьбы, чтобы решить проблемы собственного округа.
К тому же британская полиция заявила, что не получала никаких отчетов о том, что бездомные якобы патрулируют местность рядом с банковскими терминалами, о которых говорил Дадли.
Ране "Правда.Ру" сообщала, что принц Гарри официально помолвлен с американской актрисой Меган Маркл, о чем сообщается в "твиттере" Кларенс-хауса, вестминстерской резиденции членов британской королевской семьи.
До этого СМИ писали, что Меган Маркл заканчивает съемки в сериале "Форс-мажоры" и предпринимает шаги для переезда в Лондон.
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