Кондолиза Райс рассказала немцам о "темной стороне" России

Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс призвала Германию и США не забывать о "тёмных сторонах российской политики" и согласовать единый политический курс в отношениях с Кремлем.

Об этом Райс заявила в интервью Cicero, добавив, что попытки России повлиять на выборы в других странах — это "удар в самое сердце демократических процессов".

"Нам нужно и дальше искать сферы, в которых возможно сотрудничество с Россией, и не изолировать страну. В то же время нельзя забывать о тёмных сторонах российской политики и проводить чёткие границы. Я твёрдо убеждена, что если мы пойдём навстречу российской молодёжи, то откроем для себя Россию вне путинской политики. Я призываю к этому американцев и надеюсь, что немцы сделают то же самое", — разъяснила свою позицию бывший госсекретарь.

Кондолиза Райс подчеркнула важность развития торговых отношений, которые будут обогащать США и Германию, а также углубления сотрудничества в сфере борьбы с международным терроризмом. Берлин, считает Райс, может помочь в урегулировании северокорейского конфликта, поддерживая санкционный режим против Пхеньяна и предоставляя полезную секретную информацию. Райс призывает Берлин активнее выступать на международной арене и чаще брать на себя ответственность в разрешении кризисов.

"Я понимаю недовольство многих немцев, но времена, когда действиям граждан Германии на международной арене не доверяли, уже давно прошли", — подчеркнула она. Экс-госсекретарь также настаивает на увеличении военного бюджета ФРГ. По её словам, дело не только в деньгах, но и в совместной ответственности.

Райс напомнила, что США всегда брали на себя много ответственности и продолжат это делать, но союзники по трансатлантическому альянсу должны внести свою лепту.

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