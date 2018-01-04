Евросоюз счел неприемлемой американскую блокаду Кубы

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини выступила с заявлением, что торгово-экономическая блокада со стороны США в отношении Кубы является неприемлемой.
"Блокада — это не решение", — заявила Могерини и отметила, что европейская сторона не раз заявляла об этом США в ООН.
В свою очередь, МИД Кубы сообщил в своем "твиттере", что Могерини заверила в продолжении работы ЕС, направленной на то, чтобы "положить конец" блокаде со стороны США.
Телеканал Telesur отметил, что Могерини в четверг проведет встречу с главой кубинского МИД Бруно Родригесом.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что власти Кубы официально обратились к Российской Федерации и запросили модернизацию военной техники, стоящей на вооружении этой страны. Об этом рассказал глава госкомпании Рособоронэкспорт Александр Михеев.
"С Кубой мы сейчас ведем диалог. Мы уже договорились о сотрудничестве на ближайшие два года. У нас имеются запросы и заявки от Кубы, в основном все они связаны с доработкой и модернизацией существующей военной техники или с поставками запчастей", — заявил Михеев во время брифинга с представителями зарубежных СМИ на авиасалоне МАКС-2017.
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