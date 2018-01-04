Руслана объявила украинцев потомками шумеров

Украинская певица Руслана сделала "сенсационное" заявление, сообщив, что корни украинской нации восходят к древней цивилизации шумеров, населявшей Южную Месопотамию во втором тысячелетии до нашей эры.

"Наши корни говорят о древних культурах и цивилизациях. Страна, которая имела скифов, сарматов, Триполье, шумеров, и нам бы с Египтом соревноваться каждый день по достоянию", — цитирует победительницу "Евровидения-200; телеканал "112 Украина".

"Мы страна значительно глубже, значительно историчнее, гораздо интереснее, аутентичная, гораздо экзотичнее", — считает Руслана.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что президент Украины Петр Порошенко в последние часы уходящего года сделал очередное пафосное заявление. Он заявил, что ценность украинского паспорта продолжает расти.

"Украинцы могут путешествовать без виз в 85 стран мира. И 2017-й год стал прорывом в безвизовом направлении, когда свои границы для наших граждан открыли страны Европейского Союза. С сегодняшнего дня украинцы могут путешествовать без оформления визы еще и в Объединенные Арабские Эмираты", — написал Порошенко в своем "фейсбуке".

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