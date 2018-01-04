Дочь Трампа раскрыла тайну его прически

В США автор книги "Огонь и ярость: Белый дом Трампа изнутри" журналист Майкл Вулф раскрыл тайну необычной прически Трампа. По словам дочери Трампа, Иванки, все это результат пересадки волос, сообщает The New York Post.

"Она часто рассказывала друзьям о технической стороне этого вопроса. После пересадки волос абсолютно лысая макушка окружена вьющимися волосами спереди и по сторонам. Они направлены со всех сторон таким образом, чтобы сойтись в центре, затем зачесаны назад и зафиксированы гелем", — пишет журналист в своей книге.

Процедура против облысения, к которой прибегнул Трамп, предполагает удаление облысевшего участка кожи головы и подтягивание на его место более волосистой части.

"Что касается цвета, то она часто рассказывает смешную историю. Его причина в средстве Just for Men: чем дольше его держишь на волосах, тем темнее получается цвет. Из-за нетерпеливости Трампа и выходит такой оранжевый блонд", — раскрывает еще одну тайну журналист.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в итальянском городе Таормина, где пройдет саммит стран G7, назвали мороженое в честь президента США Дональда Трампа.

Десерт называется The Trump Cup. Он выполнен в в цветах флага США. А изюминка — это специальные сахарные волокна, символизирующие прическу Трампа. Сахар будет ярко оранжевым или желтым.

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