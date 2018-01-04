Буря "Элеонора" обрушилась на Францию: 29 человек пострадали

Франция страдает от зимней бури "Элеонора", которая обрушилась на страну в ночь на 3 января. Сообщается, что один человек погиб и 29 травмированы.
По данным BFMTV, в тяжелом состоянии находятся четыре человека. В настоящее время без электричества остаются около 11 тыс. домашних хозяйств на Корсике.
Непогода ожидается в Альпах, существует высокий риск схода лавин.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что 11 декабря в Хабаровском крае снежная буря парализовала движение: были закрыты дороги, на запасные аэродромы уведены самолеты. К обеду движение в краевом центре было парализовано, на дорогах образовались многочисленные пробки.
В аэропорт самолеты прибывали с задержкой, часть из них улетела на посадку на запасной аэродром. Некоторые рейсы вообще отменили. Окончательно стихия разгулялась к вечеру. Скорость ветра достигала 22 метров в секунду, падали деревья. МЧС не рекомендовало выходить на улицу и выезжать из дома на автомобилях.
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По традиции с 1 января начали действовать новые законы, а поскольку многие россияне в этот день восстанавливались после новогодней ночи, мы вам о них напомним.
Американский президент Рональд Рейган в 1983 году назвал Советский Союз "империей зла", считая СССР угрозой миру, напомнили журналисты USA Today.
Конец лета 1945-го. Небольшой немецкий городок, принявший гарнизон солдат-победителей. Старшина Иван говорил по-немецки, Лиза не понимала по-русски.
28 декабря 1973 года в Париже увидела свет книга, которая для самих французов не имела толком никакого значения. "Архипелаг ГУЛАГ" Солженицына был издан 50-тысячным тиражом, и советские СМИ охотно острили по поводу его неликвидных залежей в магазинах Запада.