Буря "Элеонора" обрушилась на Францию: 29 человек пострадали

Франция страдает от зимней бури "Элеонора", которая обрушилась на страну в ночь на 3 января. Сообщается, что один человек погиб и 29 травмированы.

По данным BFMTV, в тяжелом состоянии находятся четыре человека. В настоящее время без электричества остаются около 11 тыс. домашних хозяйств на Корсике.

Непогода ожидается в Альпах, существует высокий риск схода лавин.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что 11 декабря в Хабаровском крае снежная буря парализовала движение: были закрыты дороги, на запасные аэродромы уведены самолеты. К обеду движение в краевом центре было парализовано, на дорогах образовались многочисленные пробки.

В аэропорт самолеты прибывали с задержкой, часть из них улетела на посадку на запасной аэродром. Некоторые рейсы вообще отменили. Окончательно стихия разгулялась к вечеру. Скорость ветра достигала 22 метров в секунду, падали деревья. МЧС не рекомендовало выходить на улицу и выезжать из дома на автомобилях.

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