В Сирии двое военнослужащих погибли при обстреле авиабазы

В Сирии двое военнослужащих погибли при обстреле авиабазы "Хмеймим". Происшествие случилось 31 декабря, но подробности Минобороны озвучило только сейчас.

Фото: mil.ru

"31 декабря 2017 года с наступлением темного времени суток аэродром "Хмеймим" подвергся внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группы боевиков. В результате обстрела двое военнослужащих погибли", — говорится в сообщении министерства.

При этом не сказано, о военнослужащих какой страны идет речь. Известно, что сейчас органы безопасности Сирийской арабской республики ищут причастных к атаке на "Хмеймим" боевиков. Режим охраны территории, которая прилегает к аэродрому, уже усилен.

Также в Минобороны сообщили, что информация об уничтожении семи российских военных самолетов, о чем написали СМИ, целы и готовы к использованию при выполнении поставленных перед авиагруппой задач.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что 31 декабря в Сирии из-за технической неисправности разбился российский вертолёт Ми-24.

Как сообщили в министерстве обороны, инцидент произошел при выполнении перелёта на аэродром Хама в Сирии.

По данным ведомства, "при совершении жёсткой посадки в 15 км от аэродрома назначения оба пилота погибли.

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