СМИ сообщили о падении ракеты КНДР на город

В КНДР в результате неудачного испытания баллистической ракеты значительный ущерб был причинен городу Точкхон. Инцидент произошел еще в апреле прошлого года, но стало известно об этом только сейчас, сообщает ТК "Звезда".

Город пострадал в результате неудачных испытаний межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-12". Население города превышает 230 тыс. человек.

"Хвасон-12" якобы попал в промышленную зону города, однако все равно нанес значительный ущерб. При этом данных о погибших и пострадавших не сообщается.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что американский президент Дональд Трамп рассказал о красной кнопке. По словам главы Белого дома, "она больше и она работает".

Как написал президент США в своем Twitter, "лидер Северной Кореи недавно заявил, что ядерная кнопка постоянно находится на его столе. У меня тоже есть такая кнопка, но она куда больше, чем его, и она работает!".

Напомним, в своем новогоднем обращении к народу Ким Чен Ын заявил, что Соединенные Штаты не смогут начать войну против КНДР.

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