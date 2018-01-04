СМИ сообщили о падении ракеты КНДР на город

В КНДР в результате неудачного испытания баллистической ракеты значительный ущерб был причинен городу Точкхон. Инцидент произошел еще в апреле прошлого года, но стало известно об этом только сейчас, сообщает ТК "Звезда".
Город пострадал в результате неудачных испытаний межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-12". Население города превышает 230 тыс. человек.
"Хвасон-12" якобы попал в промышленную зону города, однако все равно нанес значительный ущерб. При этом данных о погибших и пострадавших не сообщается.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что американский президент Дональд Трамп рассказал о красной кнопке. По словам главы Белого дома, "она больше и она работает".
Как написал президент США в своем Twitter, "лидер Северной Кореи недавно заявил, что ядерная кнопка постоянно находится на его столе. У меня тоже есть такая кнопка, но она куда больше, чем его, и она работает!".
Напомним, в своем новогоднем обращении к народу Ким Чен Ын заявил, что Соединенные Штаты не смогут начать войну против КНДР.
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!
По традиции с 1 января начали действовать новые законы, а поскольку многие россияне в этот день восстанавливались после новогодней ночи, мы вам о них напомним.
Американский президент Рональд Рейган в 1983 году назвал Советский Союз "империей зла", считая СССР угрозой миру, напомнили журналисты USA Today.
Конец лета 1945-го. Небольшой немецкий городок, принявший гарнизон солдат-победителей. Старшина Иван говорил по-немецки, Лиза не понимала по-русски.
28 декабря 1973 года в Париже увидела свет книга, которая для самих французов не имела толком никакого значения. "Архипелаг ГУЛАГ" Солженицына был издан 50-тысячным тиражом, и советские СМИ охотно острили по поводу его неликвидных залежей в магазинах Запада.