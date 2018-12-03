Катар выходит из ОПЕК. Что будет с ценой нефти?

Один из основных игроков мирового рынка энергоресурсов — Катар — заявил о выходе из состава участников ОПЕК.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на министр энергетики Катара Саад аль-Каабиза, его страна 1 января 2019 года прекращает членство в ОПЕК.

По словам главы энергетического ведомства Катара, такое решение было принято властями ближневосточного государства на фоне появившихся шансов укрепить свое положение на мировой арене. Выход из ОПЕК не более, чем "технический и стратегический шаг", который не имеет под собой никаких политических мотиваций, передает слова катарского министра международное информагентство.

Катар на протяжении 57 лет являлся одним из ключевых игроков среди стран-экспортеров черного золота. Решение об остановки деятельности в рамках международного картеля нефтедобывающих держав было принято в преддверии ключевой встречи стран ОПЕК+.

Распространение этой новости моментально сказалось на котировках нефти; курс рубля отреагировал падением по отношению доллару.

Ранее Россия и Саудовская Аравия пришли к соглашению о продлении договоренностей о сокращении нефтедобычи. Об этом 1 декабря рассказал президент России Владимир Путин по окончании заседания G20 в Буэнос-Айресе. "Мы договорились, что будем мониторить ситуацию на рынке и оперативно на нее реагировать", - добавил российский лидер.

Мало, кто ожидал, что Катар решит выйти из ОПЕК, что повлечет за собой изменения на мировом энергетическом рынке, а значит, реагировать придется весьма оперативно.

Напомним также, что в середине ноября министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фатих подчеркивал необходимость снижения добычи нефти на 1 млн барр./сутки по отношению к октябрю для поддержания баланса спроса и предложения.

1 декабря стало известно, что секретариат картеля рекомендовал странам — членам организации сократить суточную добычу на 1,3 млн барр. 25 стран ОПЕК, наряду с другими нефтедобывающими странами с 2017 г. участвуют в процессе глобального регулирования добычи нефти. Правда. Ру приводила мнение эксперта о подобной сделке.

Участники соглашения пропорционально своим долям уже сократили нефтедобычу совокупно на 1,8 млн барр./сутки по сравнению с показателями октября 2016 г. Вопрос об очередном сокращении добычи они должны были обсудить на конференции в Вене 5-7 декабря, но в свете последних решений Катара, возможно, корректировки.

Читайте также:

Экономический бойкот заставил Катар остановить производство газа