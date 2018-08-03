В Сербии срочно созвали совет нацбезопасности из-за Косово

Сербский лидер Александар Вучич предупредил, что страна готова помочь косовским сербам, если потребуется. Он написал об этом в открытом письме.

Фото: vucic.rs

Вучич заверил: страна готова "выполнить свои обязательства перед вами", сохранить жизни и мир. Президент заверил, что пока это в его власти, он не допустит насилия над гражданами и святынями. Мир, подчеркнул автор письма, — это ценность, которая будет защищаться.

Также президент попросил не поддаваться на провокации. Так, завтра истекает срок создания Сообщества сербских муниципалитетов, их Приштина не начала формировать. Вучич попросил никак не реагировать на это, дабы не дать повода, ищущим его.

Вучич призвал контингент Международной миссии под эгидой НАТО в Косово и Метохии (КФОР) помочь сохранить мир. По данным Радио и телевидения Сербии, заседание состоится в субботу в 08:00 по местному времени.

Стоит отметить, что завтра истекает срок для составления устава Сообщества сербских муниципалитетов. Это число Брюссель дал Приштине после того, как был осуществлен арест директора канцелярии по Косово и Метохии правительства Сербии Марка Джурича. Кроме того, КФОР стягивает силы, чтобы ответить на любую провокацию или недовольство.

Напомним, в 2008 Косово в одностороннем порядке провозгласил независимость. Сейчас Брюссель координирует "нормализацию отношений Белграда и Приштины". Соглашение меж странами — условие принятия Сербии в ЕС.

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