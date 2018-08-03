В Германии предрекли большие проблемы Турции из-за санкций США

Санкции США в отношении турецких министров, не имея экономической направленности, спровоцировали падение турецкой лиры. Также страна перестала быть столь привлекательна в глазах инвесторов, отмечает немецкоязычное издание Die Welt.

И это еще не все, Вашингтон планирует запретить своим представителям давать Анкаре деньги в долг. После этих новостей лира упала сразу до уровня 2005 года, эта тенденция не прекратилась и на следующий день после новостей из США.

Меры, принятые Вашингтоном против американских министров, — это знак того, что страна готова пойти на конфронтацию. Если Анкара не станет прислушиваться к словам из Белого дома, то на этот случай комитет Сената по международным отношениям уже принял закон, запрещающий американским представителям давать Турции кредиты во Всемирном банке и Европейском банке реконструкции и развития.

Эта мера отразится на государстве, которое является крупным заемщиком. После неудавшегося переворота начались мощные вливания в экономику. Так удалось избежать кризиса, однако остался кредитный пузырь и инфляция, которая достигла в июле 16%. Основная процентная ставка составляет 17,75%, президент не желает повышать ее. Это делает страну неинтересной для иностранных инвесторов, т. к. доход от ценных бумаг они получают минимальный. Все это вынуждает забирать капитал.

Напомним, что 1 августа минфин США ввел санкции против турецкого министра юстиции Абдулхамита Гюля и главы МВД Турции Сулеймана Сойлу. Анкара обещала ответные меры.

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