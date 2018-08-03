В США нашли еще один повод для возмущения Россией

В России работают "тысячи" выходцев из Северной Кореи, несмотря на требования ООН депортировать их. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на сведения МВД и Минтруда, отмечает "Ведомости".

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По словам подрядчика, рабочий день у них начинается в 07:00, а заканчивается в 22:00, есть два 30 минутных перерыва на еду. А вот гендиректор строительного предприятия в Санкт-Петербурге сравнил северокорейских рабочих с солдатами, настолько они дисциплинированы. Он также отметил, что от труда иностранцев отказываться никто не желает.

Также граждане КНДР трудятся на агрокомбинате "Южный", отмечается в материале. В этом году предприятие наняло более 90 человек, однако было это еще до запрета ООН.

Чиновники США уверены, основная часть заработной платы гастарбайтеров достается правительству страны, при этом труд людей тяжел.

Стоит отметить, что МИД РФ отверг обвинения в нарушении резолюции. Официальный представитель ведомства Мария Захарова напомнила, что ни одно государство-член ООН не может давать работу гражданам Северной Кореи. Однако если контракт был заключен до вступления положения в силу, то уволить работника никто не обязан.

Напомним, что Москва уменьшила разрешение для жителей КНДР находиться в РФ до года, руководствуясь с санкциями СБ ООН. Однако высылать людей, как хотелось бы США, Россия отказалась.

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