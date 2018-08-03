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Источник Правда.Ру

МИД России не нашел смысла в комментариях про угрозу новых санкций США

Мир

Регулярные изменения антироссийской санкционной политики США основаны на политической конъюнктуре, а не на фактах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на вопрос о расширении санкционного пакета Вашингтона, передает РИА Новости.

МИД России не нашел смысла в комментариях про угрозу новых санкций США. 390413.jpeg
Фото: Fotodom.ru

"Что касается очередного пакета санкций, информация о котором регулярно появляется... Мы же понимаем, что этот процесс, который идет в США, тоже, к сожалению, является регулярным. Все это обосновывается не фактами, а, видимо, политической внутренней конъюнктурой. Комментировать что-то до (принятия очередных санкций - ред.) не имеет смысла", - сказала Захарова.

В отношении Российской Федерации действует целый ряд санкций США. Введены они были американским правительством из-за политики России в отношении Донбасса, Сирии, вхождения полуострова Крым в состав РФ и "вмешательства" Кремля в американские выборы двухлетней давности.

Москва же неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы в свой адрес, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "голословными и надуманными".

 

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Темы МИД санкции Мария Захарова
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