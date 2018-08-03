СМИ: китайские компании останавливают покупку нефти в США

Китайская корпорация Sinopec временно отказалась от американской сырой нефти. Причина — ухудшение отношений меж государствами, отмечает Reuters, ссылаясь на источники.

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Пока неясно, как долго трейдинговое подразделение Unipec нефтеперерабатывающей фирмы не будет интересоваться американским продуктом. При этом точно известно, что до октября у компании не будет новых заказов на сырье. До этого планировалось к концу года приобретать у США около 300 000 баррелей в сутки.

По сведениям Reuters, импортеры нефти не хотят платить повышенные пошлины, которые Вашингтон навязывает покупателям. В первый день августа появилась информация, что американский лидер Дональд Трамп поручил рассмотреть возможность введения 25% пошлин вместо запланированных 10% на импорт китайских товаров и услуг на сумму $200 млрд. Китайская сторона предупредила об ответных действиях.

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