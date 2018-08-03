На Украине рассказали, как поделят с Китаем Россию

Россия распадется, на ее территории образуется много маленьких государств, а часть территорий отойдет к уже существующим. Таково мнение украинского политика, экс-диссидента Валентина Мороза, которое транслирует "Политека".

Так, с точки зрения Мороза, татары, башкиры и жители Урала, Кавказ и Дона образуют независимые страны. Сибирь уже бунтует, не желая якобы "кормить Москву", кроме того, автор рассуждений именует настроение якутов "антимосковным". Сибирь по этому плану достается Китаю, а Кубань Мороз прочит в состав Украины.

Создатель теории убежден, что российская власть не в состоянии сейчас достичь единства, по этой причине можно говорить о распаде. Также если бы Киев мог преодолеть свою смуту, то давно "помог" бы Москве развалиться. Однако даже на этом этапе Мороз советует каждому жителю Украины посылать на Россию отрицательную энергию.

Стоит отметить, что Валентин Мороз был осужден на четыре года лагерей за антисоветскую агитацию и пропаганду, позже его обменяли на граждан СССР, которых Вашингтон обвинял в шпионаже. Сначала жил в США, позже в Канаде, в 1990 приехал на Украину, где находится по сей день.

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