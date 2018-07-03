Иран обвинил Израиль в ударе климатическим оружием

Взаимная вражда Ирана с Израилем продолжается уже далеко не первый год и даже не первое десятилетие. Иран обвиняет Израиль в том, что они незаконно занимают свои земли, Израиль же ставит в упрек Ирану терроризм и постоянную ядерную угрозу.

На днях иранская сторона обвинила Израиль в том, что они использовали против них климатическое оружие. По словам иранского управления гражданской обороны Голамреза Джалали, Иерусалим жаждет развязать климатическую войну между враждующими государствами.

Джалали заявил, что иранские научные центры отметили, что в их стране резко изменился климат. Голамрез Джалали уверен, что дело все в том, что Израиль в пособничестве с еще одной страной, находящейся поблизости, разгоняет облака над Ираном, лишая жаркую страну дождей.

Голамрез Джалали заявил, что ни одна страна в мире не посмеет воровать у Ирана облака. По его словам, продолжительная засуха просто-напросто убивает его страну. Так, Джалали привел пример, по его мнению, в доказательство того, что против Ирана используют климатическое оружие. В течение последних нескольких лет буквально все горные вершины в регионе с высотой более тысячи метров над уровнем моря, были покрыты снегом. Все, кроме тех, что в Иране.

Несколько дней назад в иранском городе Хоррамшахр прошли массовые акции протеста в связи с тем, что местным жителям не хватает питьевой воды.

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