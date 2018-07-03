Украинская супермодель пожелала сменить национальность

Если бы могла, то изменила свою национальность. Такое признание прозвучало от украинской модели Снежаны Онопко в Instagram.

Ее к таким мыслям подтолкнул следующий факт: в социальных сетях на нее не подписаны отечественные журналы. Модель предположила, что это бойкот единственной модели, представляющей на столь высоком уровне Украину в индустрии. Также автор текста попыталась ответить на вопрос, что руководит теми, кто ведет себя подобным образом: зависть или что-то иное.

По мнению модели, в России совсем другой подход к своим гражданам, там понимают их ценность, и даже она, украинка, получила там больше поддержки, чем у себя дома.

Онопко подчеркнула, что остаться жить на родине было ошибкой, ведь там не приемлют чужого мнения, взглядов, тех, кто не боится говорить то, что думает. Она резюмировала рассуждения так: "В моей стране люди настолько завистливы, и совсем не понятны для меня!"

Кроме того, модель подчеркнула, ей жаль, что она всю жизнь прожила в стране, где ее ненавидят.

Стоит отметить, что Онопко сотрудничает с ведущими домами моды: Dior, Gucci и Calvin Klein.

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