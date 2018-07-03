Глава Европарламента предсказал библейское переселение народов

Европа должна включиться в разработку плана по решению проблем Африки, иначе станет свидетельницей исхода с юга на север. Таково мнение председателя Европарламента Антонио Таяни.

Фото: Fotodom.ru

Он пояснил, что если ЕС хочет уберечь внешние границы, то необходимо сделать все возможное, чтобы в Африке воцарился мир, исчез терроризм, а заболевания и бедность покинули регион.

Таяни подчеркнул, что по подсчетам экспертов к 2050 году в регионе будут жить 2,5 миллиарда людей. Без четкой стратегии, отметил спикер, не будет способа защитить границы, ибо начнется переселение, сравнимое по масштабам только с библейским.

Ранее "Правда.Ру" писала, Германия и Франция стремятся превратить Африку в объект европейской политики. Их официальный лозунг — борьба с терроризмом и нелегальной миграцией.

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