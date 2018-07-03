Глава Европарламента предсказал библейское переселение народов

Европа должна включиться в разработку плана по решению проблем Африки, иначе станет свидетельницей исхода с юга на север. Таково мнение председателя Европарламента Антонио Таяни.
Он пояснил, что если ЕС хочет уберечь внешние границы, то необходимо сделать все возможное, чтобы в Африке воцарился мир, исчез терроризм, а заболевания и бедность покинули регион.
Таяни подчеркнул, что по подсчетам экспертов к 2050 году в регионе будут жить 2,5 миллиарда людей. Без четкой стратегии, отметил спикер, не будет способа защитить границы, ибо начнется переселение, сравнимое по масштабам только с библейским.
Ранее "Правда.Ру" писала, Германия и Франция стремятся превратить Африку в объект европейской политики. Их официальный лозунг — борьба с терроризмом и нелегальной миграцией.
Читайте также:
ЕС принял меньше четверти обещанного числа беженцев
От беспредела мигрантов Европу спасут чеченцы
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Поздравление Дмитрия Медведева в "Инстаграме" с победой сборной России в матче против команды Испании вызвало неоднозначную реакцию россиян.
Партия КПРФ выступила с инициативой провести в Москве референдум по поводу пенсионной реформы.
Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области, по-видимому, хочет снова влиться в политическую жизнь родного государства.
Впервые в истории Мексики представитель альянса левых сил "Вместе сотворим историю" Андрес Мануэль Лопес Обрадор становится президентом, а его коалиция получает большинство в парламенте и половину мест в сенате. AMLO пообещал "поставить Трампа на место". Как он это будет делать?