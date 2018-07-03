Украинские солдаты напугали жителей "освобожденного" села

У жителей Золотое-4 в Луганской области не возникло чувство безопасности после прибытия туда украинских военнослужащих. Об этом СМИ стало известно от пресс-службы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Фото: Министерство обороны Украины

Ранее стало известно, что армия взяла под контроль этот населенный пункт. В этом контексте Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила, Золотое-4 уже четыре года находится под контролем украинских силовиков, поэтому заявления такого рода "вызывают улыбку".

Жители пояснили, что не чувствуют себя в безопасности, так как в центре их малой родины находятся военные. Кроме того, люди не знают, безопасно ли выпускать из дома детей. Ведь еще несколько дней назад в 200 метрах от игровой зоны находились два БТР-80 и два десятка военнослужащих, некоторые при себе имели оружие.

Кроме того, от официального представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко было заявление для СМИ: украинские силовики наращивают силы в этом районе, чтобы убедить мир в том, что Золотое-4 якобы занято недавно.

Золотое — город в Луганской области, по нему проходит линия соприкосновения. Часть районов, Золотое-3 и 4, контролируется украинскими силовиками, а Золотое-5 — ЛНР.

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