Стала известна цель визита американских конгрессменов в Россию

Улучшить отношения между Вашингтоном и Москвой. Так обозначил цель визита в РФ американских конгрессменов председатель комитета Сената по ассигнованиям Ричард Шелби.
Он также подчеркнул, что у визитеров нет задачи обвинять в чем-то принимающую сторону. Также Шелби подчеркнул, что диалог — это тот способ общения, который будет полезен обеим сторонам.
Напомним, что несколько американских конгрессменов приехали в РФ 4 дня назад, за это время они провели часть официальных встреч в городе на Неве.
Также стоит пояснить, что поездка проходит накануне готовящейся встречи президентов России и США, она должна состояться 16 июля в Хельсинки.
"Правда.Ру" сообщала позицию эксперта Центра исследований проблем безопасности РАН политолога-американиста Константина Блохина, касающуюся встречи лидеров. По его мнению, наличие диалога всегда лучше, чем его отсутствие. Специалист также пояснил, что ранее эта встреча была невозможна, так как над Трампом довлел импичмент, потому что он будто бы связан с Москвой
Читайте также:
CNN: Путин завербует Трампа во время тайной личной встречи
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Поздравление Дмитрия Медведева в "Инстаграме" с победой сборной России в матче против команды Испании вызвало неоднозначную реакцию россиян.
Партия КПРФ выступила с инициативой провести в Москве референдум по поводу пенсионной реформы.
Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области, по-видимому, хочет снова влиться в политическую жизнь родного государства.
Впервые в истории Мексики представитель альянса левых сил "Вместе сотворим историю" Андрес Мануэль Лопес Обрадор становится президентом, а его коалиция получает большинство в парламенте и половину мест в сенате. AMLO пообещал "поставить Трампа на место". Как он это будет делать?