Трамп направил резкое послание союзникам США перед встречей с Путиным

Дональд Трамп призвал к порядку страны — члены НАТО (в частности, Германию, Бельгию, Норвегию и Канаду), жестко потребовав от них в письменной форме не забывать о своих обязательствах и увеличить оборонные расходы.
По информации The New York Times, президент США сообщил в письме, что проводя время в ожидании, уже "теряет терпение".
Издание раскрывает часть содержания послания, в которой свои претензии Дональд Трамп адресует канцлеру Германии Ангеле Меркель. Помимо констатации недостаточности выделяемых в стране средств на оборону, Трамп утверждает, что такие действия Берлина делают уязвимыми и прочие страны-члены НАТО, а также — служат плохим примером для остальных членов альянса в вопросе отношения к своим обязательствам подобным же образом.
Между тем это не первый раз, когда Дональд Трамп критикует Германию за последнее время.
Недавно, как сообщала "Правда.Ру", в ответ на нелицеприятные слова Ангелы Меркель о том, что Соединенные Штаты Америки стремятся изменить привычный мировой порядок, глава США заявил, что Германия вносит совсем мизерный вклад в развитие Североатлантического альянса. В своем официальном аккаунте в "Твиттере" Трамп поделился мнением, что его страна вкладывает огромные деньги в содержание НАТО. Президент США также привлек внимание общественности к тому, что при всем при этом Америку еще и обвиняют в развязывании торговой войны.
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