Польша боится, что РФ и США наладят отношения

В преддверии встречи президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и главы Российской Федерации Владимира Путина правительства некоторых европейских стран насторожились. Так, правительство Польши, например, не первый год обеспокоенное "российской агрессией", всерьез опасаются того, что сверхдержавы придут к взаимопониманию.

Фото: Fotodom.ru

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил о своем удовлетворении тем, что большинство стран Европы продолжают поддерживать антироссийские санкции. По его мнению, сейчас это очень важно. Чапутович обратил внимание на то, что опасения Польши являются обоснованными, хотя еще рано думать о том, куда приведет встреча Трампа и Путина в Хельсинки.

Отметим, что Польша — была и есть чуть ли не главный союзник Соединенных Штатов Америки в Европе. Так, совсем недавно, польское правительство заявляло даже, что готово построить на свои деньги базу для американских военных на своей собственной территории. Свой жест Польша объяснила тогда желанием наладить чуть ухудшившиеся за последний год отношения с США и опасениями нападения со стороны Российской Федерации. Интересно, что американское правительство отнеслось к данной инициативе Польши более чем прохладно.

Яцек Чапутович резюмировал, что Польша не собирается менять своего политического вектора в отношении Москвы. По словам министра, Варшава, как говорится, будет "держать руку на пульсе" и следить за развитием ситуации.

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