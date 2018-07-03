CNN: Путин завербует Трампа во время тайной личной встречи

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп собирается поговорить с российским лидером Владимиром Путиным непосредственно перед началом официальной встречи в Хельсинки тет-а-тет.

Фото: kremlin.ru

Трамп обязательно хочет переговорить с Путиным с глазу на глаз. Скорее всего, на встрече будут присутствовать лишь переводчики. Интересно, что также повел себя политический лидер США и во встрече с главой Корейской Народной Демократической Республикой Ким Чен Ыном. Перед началом непосредственной официальной части главы двух государств переговорили один на один.

Правительство Соединенных Штатов Америки же подобное поведение Дональда Трампа серьезно обеспокоило. По заявлению американских сенаторов, Путин является хитрым и опытным переговорщиком, что может послужить не на пользу США. По-видимому, в данном случае американцы опасаются тех навыков, которые Владимир Путин мог приобрести за годы службы в КГБ.

Стоит отметить, что от встречи глав двух крупнейших мировых сверхдержав в Хельсинки не стоит ждать чего-то особенного. Вряд ли Трамп и Путин вот так, спустя несколько лет, сядут и обо всем договорятся. Но факт того, что лидеры Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки идут на контакт, говорит о многом.

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