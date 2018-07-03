В Британии сообщили о прорыве в деле Скрипалей

Подозреваемые в покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию скрываются в России. В этом убеждены сотрудники полиции Великобритании, отмечает The Sun.
В полиции считают, преступники уехали из страны сразу же после инцидента. Ссылаясь на источник в Скотланд-Ярде, издание утверждает, что это прорыв в деле. Однако цель расследования в том, чтобы подозреваемые предстали пред судом.
Стоит отметить, что взаимоотношения Москвы и Лондона ухудшились после произошедшего со Скрипалями. Великобритания считает виновницей случившегося Россию, а она отрицает свою причастность. Чтобы выразить свою позицию, Лондон даже выслал более ста российских дипломатов, на это Москва ответила зеркально.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что в марте осужденного за государственную измену и позже переданного в Великобританию Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания. Специалисты ОЗХО заявили, чтобы выявить отравляющее вещество, понадобится некоторое время. А вот Лондону оно не понадобилось, через несколько часов он уже нашел виновного и заявил, что в случившемся повинна Москва.
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