НАТО решил подготовиться к войне с Россией

Необходимо повысить свою боевую готовность, мало ли Россия нападет. Такой логикой решил руководствоваться НАТО, создавая оперативный резерв, сообщает Die Welt.
Планируется, что в этом резерве будет 30 000 военных, а также сотни военной техники, в том числе предназначенной для боев в воздухе и на воде. Соединение должно стать "бонусом" к уже существующим силам (20 000 военных). Для того, чтобы прийти в боевую готовность, понадобится месяц.
По сведениям источников, инициатором наращивания военной мощи выступили Соединенные Штаты. Ключевую роль в работе играет ФРГ. Предполагается, что идею должны обсудить представители министерств обороны на грядущей встрече в Брюсселе.
Кроме того, НАТО желает уделить внимание "военной мобильности", так будет возможно за меньший промежуток времени перебрасывать тяжелую технику.
Стоит отметить, что Москва много раз говорила о своем беспокойстве тем фактом, что НАТО стягивает свои войска к ее рубежам. Так, в апреле на заседании Совета безопасности на этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что таким поведением альянс провоцирует зарождение столкновение и возрождает старые конфликты.
Сирийский лидер Башар Асад заявил, что США придется уйти из страны, так они находятся там без каких-либо юридических оснований.
По теме Аркадия Бабченко возникает два вопроса. Один связан с гражданством этого "журналиста", а другой - о реакции Валентины Матвиенко...
В Афганистане найден живым пропавший без вести советский военный летчик. Об этом сообщил руководитель Союза десантников России, Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин.
Тысячам шведов уже вшили под кожу крошечные микрочипы. Их обычно внедряют в левую руку, что позволяет людям не испытывать неудобств в повседневной жизни.