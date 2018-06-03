НАТО решил подготовиться к войне с Россией

Необходимо повысить свою боевую готовность, мало ли Россия нападет. Такой логикой решил руководствоваться НАТО, создавая оперативный резерв, сообщает Die Welt.



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Планируется, что в этом резерве будет 30 000 военных, а также сотни военной техники, в том числе предназначенной для боев в воздухе и на воде. Соединение должно стать "бонусом" к уже существующим силам (20 000 военных). Для того, чтобы прийти в боевую готовность, понадобится месяц.

По сведениям источников, инициатором наращивания военной мощи выступили Соединенные Штаты. Ключевую роль в работе играет ФРГ. Предполагается, что идею должны обсудить представители министерств обороны на грядущей встрече в Брюсселе.

Кроме того, НАТО желает уделить внимание "военной мобильности", так будет возможно за меньший промежуток времени перебрасывать тяжелую технику.

Стоит отметить, что Москва много раз говорила о своем беспокойстве тем фактом, что НАТО стягивает свои войска к ее рубежам. Так, в апреле на заседании Совета безопасности на этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что таким поведением альянс провоцирует зарождение столкновение и возрождает старые конфликты.