Сирия сделала шаг навстречу КНДР

Сирийский лидер Башар Асад заявил о желании посетить Пхеньян и встретиться с верховным лидером Республики. Такая информация появилась у Rodong Sinmun.

По информации издания, Асад похвалил политику Ким Чен Ына и отметил положительную динамику, наблюдающуюся в стране. Также сирийский лидер заявил о намерении способствовать поддержанию политического вектора Корейской Народно-Демократической Республики.

Стоит отметить, что зимой 2018 года в контексте принятия Пхёнчханом Олимпийских соревнований политическая атмосфера в регионе начала меняться. Так, лидер КНДР встретился за столом переговоров с коллегой из Южной Кореи, а также планирует личный диалог с лидером Вашингтона.

Поясним, что Асад озвучил мысль о намерении побывать в КНДР на вручении верительных грамот новым послам Пхеньяна в Сирии.