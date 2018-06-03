Сирия сделала шаг навстречу КНДР

Сирийский лидер Башар Асад заявил о желании посетить Пхеньян и встретиться с верховным лидером Республики. Такая информация появилась у Rodong Sinmun.
По информации издания, Асад похвалил политику Ким Чен Ына и отметил положительную динамику, наблюдающуюся в стране. Также сирийский лидер заявил о намерении способствовать поддержанию политического вектора Корейской Народно-Демократической Республики.
Стоит отметить, что зимой 2018 года в контексте принятия Пхёнчханом Олимпийских соревнований политическая атмосфера в регионе начала меняться. Так, лидер КНДР встретился за столом переговоров с коллегой из Южной Кореи, а также планирует личный диалог с лидером Вашингтона.
Поясним, что Асад озвучил мысль о намерении побывать в КНДР на вручении верительных грамот новым послам Пхеньяна в Сирии.
Сирийский лидер Башар Асад заявил, что США придется уйти из страны, так они находятся там без каких-либо юридических оснований.
По теме Аркадия Бабченко возникает два вопроса. Один связан с гражданством этого "журналиста", а другой - о реакции Валентины Матвиенко...
В Афганистане найден живым пропавший без вести советский военный летчик. Об этом сообщил руководитель Союза десантников России, Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин.
Тысячам шведов уже вшили под кожу крошечные микрочипы. Их обычно внедряют в левую руку, что позволяет людям не испытывать неудобств в повседневной жизни.