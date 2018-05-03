Путин заявил о готовности России к ЧМ-2018

Российский президент Владимир Путин заявил, что подготовка к чемпионату мира по футболу практически завершена.

По его словам, "подготовка к чемпионату мира по футболу, который в этом году принимает наша страна, практически завершена. В России к турниру готовы".

Об этом Путин заявил на заседании наблюдательного совета оргкомитета ЧМ-2018. Как пишет Life.ru, в России наступает самый ответственный момент, во время которого все механизмы подвергнутся точечным настройкам.

"Правда.Ру" ранее писала, что руководитель федерации Джанни Инфантино заверил, что проведению чемпионата мира по футболу - 2018 в России ничего не угрожает. По его словам, не нужно смешивать проблему допинга с организацией чемпионата.

"Это совершенно другой вопрос, которым займется ФИФА совместно с одной из мировых аккредитованных лабораторий, вероятнее всего, швейцарской. Мы гарантируем, что чемпионат мира по футболу - 2018 в России будет совершенно чист в отношении допинговых дел", - сказал президент ФИФА.

Ранее Джанни Инфантино, выступая на пресс-конференции в Казани перед жеребьевкой Кубка конфедераций, заявил, что Международная федерация футбола сделает все для продвижения ЧМ-2018 и хозяйки турнира - России.

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