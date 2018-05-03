Умирающий Маккейн призвал к немедленной атаке России

Американский сенатор Джон Маккейн заявил, что США должны всерьёз рассмотреть возможность ответного киберудара по России в отместку за её "вмешательство" в выборы страны.

Как пишет Defense News, Маккейн в своей новой книге "Неуёмная волна" также не обошёл стороной вопрос компрометирующих материалов на президента США Дональда Трампа, которые могут быть у России.

Маккейн считает, что США должны "заставить Путина сильно пожалеть об атаке на основу американской демократии - свободные и честные выборы - и всерьёз рассмотреть возможность ответного удара тем же оружием".

При этом в книге американский сенатор выступает за активную внешнюю политику, в рамках которой западные ценности, по его мнению, должны иметь моральное превосходство.

Маккейн критиковал Трампа за его "наивность и общую безответственность по поводу противодействия Путину", но об обвинениях в адрес Трампа сообщил, что "не имеет понятия, соответствуют ли они действительности".

"Я не ненавижу Россию. Я хочу, чтобы в ней была такая же свобода, правосудие и процветание, как в Америке. Правда, Путина я ненавижу", - подытожил Маккейн.

"Правда.ру" писала в июле, что у 80-летнего политика обнаружили рак головного мозга. Опухоль удалили, врачи говорят, что сенатор идет на поправку. Президент США Дональд Трамп уже пожелал Маккейну скорейшего выздоровления, заявив, что тот "всегда был бойцом".

Сам Маккейн пообещал вернуться в строй после выздоровления. Его слова передал другой сенатор-русофоб Линдси Грэм.

"Говорил с Джоном, он сказал: "Да, мне придётся пробыть здесь несколько дольше, чтобы пройти лечение, я вернусь". Мы поговорили минут пять, вы знаете, это будет непростой путь, но он сказал: "Бывало и похуже"", - приводят СМИ слова политика.

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