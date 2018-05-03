Офицер ВМС раскрыл слабые места американского флота

У американских ВМС имеются корабли, доверху напичканные электроникой, облегчающей работу моряков.

Последний фактор может стать большой проблемой для американцев в случае реальной войны, пишут эксперты Военно-морского института США (U.S. Naval Institute).

Как рассказал бывший штурман ракетного крейсера San Jacinto Джонатан Пантер, нельзя сильно полагаться на цифровые технологии в случае реальных боевых действий.

Он напомнил, что некоторые современные технологии полностью заменяют аналоговые эквиваленты, как произошло в случае с газовыми турбинами и паровыми двигателями.

При этом аналоговые эквиваленты сохраняются, но по факту они не могут применяться просто потому, что моряков толком не обучают ими пользоваться.

К примеру, азбукой Морзе многие пользоваться просто разучились.

А случаи отказа электроники не так уж и редки. Пантер напомнил, что в последнем походе в Персидский залив у патрульного корабля перестала работать GPS-навигация.

Моряков нужно обучать заново астрономической навигации, но даже это может оказаться тщетным - на многих кораблях в принципе нет никаких бумажных карт.

"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что во время прохождения Панамского канала, неожиданно сломался новейший американский эсминец USS Zumwalt. Об этом сообщает Defense News со ссылкой на заявление ВМС США.

По предварительным данным, неисправность связана с теплообменниками в силовой установке корабля, которая обеспечивает электропитанием различные системы судна, в том числе датчики и вооружение.

Пришлось корабль отбуксировать на базу Родман, расположенную в панамском Бальбоа вместо порта приписки Сан-Диего, куда направлялся Zumwalt.

О поломках эсминца, сошедшего со стапелей верфи только 7 сентября, СМИ писали уже не раз. Началось все с течи в силовой установке судна. Затем, находясь во Флориде, корабль снова столкнулся с техническими проблемами.

Но поломки высокотехнологичного эсминца-невидимки кажутся очень мелкими на фоне невероятно дорогой даже для ВМФ США эксплуатации корабля. Так, корабль оборудован уникальной пушкой, один снаряд для которой обойдется бюджету в 800 миллионов долларов при стоимости самого эсминца около 4,4 миллиардов.

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