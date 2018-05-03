Безопасность Крымского моста смогут обеспечить лишь в 2019 году

Российское правительство сдвинуло сроки государственного контракта на выполнение работ, связанных с обеспечением транспортной безопасности Крымского моста на 1 декабря 2019 года.

В распоряжении правительства говорится, что соответствующие работы по автодорожной части моста должны быть завершены к 30 апреля 2018 года, по железнодорожной части - к 1 декабря 2019 года.

Как пишет ТАСС, министр транспорта РФ Максим Соколов ранее сообщал, что грузовики поедут по Крымскому мосту примерно в октябре. При этом, по его словам, безопасность моста будет гарантированно обеспечена в необходимом объеме для проезда легкового транспорта и автобусов.

А открытие движения для грузового транспорта планируется н в конце 2018 года. При этом одновременно на крымской стороне к открытию движения в рабочем режиме будет готов автоподход от Крымского моста до развязки с трассой "Таврида".

Ранее "Правда.Ру" сообщала: украинские СМИ писали о том, что строители Крымского моста не смогли состыковать металлические пролеты автомобильного путепровода в районе "Насыпь - Фарватер". Сообщалось, что расхождение составило около 2 метров в длину и около 1 метра в высоту.

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