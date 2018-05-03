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Источник Правда.Ру

США готовят новую фальшивую химатаку для удара по Сирии

Мир

Сирийские силовики заявили, что американские спецслужбы готовят новую провокацию с "химатакой".

США готовят новую фальшивую химатаку для удара по Сирии. 386578.jpeg
REX/Shutterstock

По данным информированного источника, связанного с сирийскими силовиками, операцией руководит бывший боевик ИГ* Мишан Идриз Аль Хамаш.

Ожидается, что может быть проведена инсценировка химической атаки против мирных жителей с дальнейшим распространением в СМИ. Не исключено, что местом будущей инсценировки станет нефтяное поле "Аль-Джафра" в 27 километрах восточнее Дейр-эз-Зора.

Напомним, там дислоцируется военная база США. Сейчас туда доставляют жителей западного берега реки Евфрат для участия в постановочных съемках.

Ранее, воспользовавшись провокацией с химоружием в городе Дума,  США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по объектам в Сирии, не дожидаясь расследования экспертов ОЗХО.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что 4 апреля 2017 года национальная коалиция оппозиционных и революционных сил Сирии заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии.

Президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон использует вооруженные силы в ответ на недавнюю химическую атаку в Сирии, в которой Белый дом винит правительство Башара Асада. При этом результаты расследования, которое потребовала провести ООН, еще не получены.

*Организация запрещена в России 

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Темы сирия инсценировка химическая атака
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