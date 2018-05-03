WhatsApp приготовиться! Минсвязи заблокирует Viber следом за Telegram

Руководство Минкомсвязи заявило, что если ФСБ возникнут проблемы с получением от Viber ключей шифрования, то спецслужба может обратиться в суд.

По словам главы Минкомсвязи Николая Никифорова, в отношении Viber может быть принято решение, аналогичное решению по Telegram.

Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы принял решение о блокировке мессенджера Telegram на территории России из-за его отказа передать ФСБ ключи шифрования.

На сегодняшний день Роскомнадзор пытается ограничить доступ к приложению на территории РФ, блокируя IP-адреса, которые мессенджер использует для своей работы и обхода блокировок, однако во время этой работы блокируются сторонние ресурсы и сервисы.

Возможна ли их блокировка в нашей стране, каким образом и к чему она приведет? Об этом Pravda. Ru побеседовала с высокопоставленным представителем РКН.

"Да, WhatsApp, Viber, Телеграм могут быть заблокированы хоть завтра, если такое решение будет принято компетентными органами. Чисто технически здесь нет каких-то запредельных сложностей: это может быть блокировка как простая, так и для особенно хитрых", - поделился источник.

"Простая блокировка - это удалить приложения из магазинов главных платформ, лишая пользователей возможности скачать мессенджер или его обновленную версию со смененными серверами, заблокировать сайты мессенджеров и установить блокировку по IP-адресам серверов, с которыми мессенджеры связываются для получения и передачи сообщений, звонков, и т. д", - рассказал он.

По мнению эксперта, такого в большинстве случаев и для большинства пользователей достаточно: из 100% чатящихся не станут взламывать свои смартфоны, устанавливать "джейлбрейки" и root-права, морочиться с VPN".

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