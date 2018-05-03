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Источник Правда.Ру

Клещи массово кусают россиян по всей стране

Мир

Весной россияне начали обращаться в медицинские учреждения по поводу укусов клещей. 

Клещи массово кусают россиян по всей стране. 386566.jpeg

По данным  Роспотребнадзора, больше всего жалоб зарегистрировано в Краснодарском и Ставропольском краях, Иркутской и Ростовской областях, а также в Крыму.

Напомним, 15 марта ведомство начало мониторинг распространения клещевого вирусного энцефалита и других инфекций, передающихся через укусы этих паукообразных.

За истекший период в медицинские организации обратились чуть более 10 тысяч человек по поводу присасывания клещей, что в 1,3 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и среднемноголетними значениями.

Отмечается, что 23 апреля специалисты сообщали, что в медучреждения в связи с укусами обратились порядка 4 тысяч человек.

Клещи атакуют. Как спастись?Фото из архива "Правды.Ру"

Дело в том, что аномально большой запас снега поспособствовал перезимовке насекомых.

Врачи предупреждают: нужно сделать прививки. Желательно, через месяц после второй прививки следует назначить анализ крови на содержание поздних антител - к вирусу клещевого энцефалита. Человек будет защищен от заболевания в том случае, если подтвердится их наличие. Как следствие - при укусе клеща не надо будет ставить иммуноглобулин.

Если человек не привит, иммуноглобулин вводят в первые 12 часов после укуса. По словам экспертов, прививка - гораздо более надежнее в отличие от введения иммуноглобулина.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что с приходом теплой погоды в Москве и области растет количество клещей, укусы которых порой чреваты серьезными заболеваниями. Как защитить себя и своих близких от укусов клещей? С такими вопросами наше издание обратилось к специалистам.

"Невозможно делать прогноз на весь весенне-летний сезон, потому что клещи - это капризные организмы, очень зависящие от температуры и влажности, - сказала ведущий научный сотрудник ФГУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань. - Когда вы знакомитесь с прогнозом погоды на неделю, вы можете предсказать активность клещей только на эту неделю. После майских праздников будет первый большой всплеск.

Большинство городских жителей выезжают на дачные участки. И если погода будет свыше 20 градусов и не будет дождей, то для клещей это оптимальные условия для того, чтобы напасть на животное или человека".

Людмила Карань также отметила, что энцефалит снижается из года в год. Но чтобы меньше беспокоиться - лучше привиться. Это актуально не столько для Московской области, сколько для Ярославской, Костромской, Ивановской областей. Там, где есть клещевой энцефалит. Информацию об этих регионах можно найти на сайте Роспотребнадзора или на странице Энцефалит.ру.

 

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Темы клещи россия активность
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