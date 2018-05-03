Президент США Дональд Трамп привлек в свою компанду юристов Эммета Флуда, который представлял интересы Билла Клинтона в ходе процесса импичмента.
После того, как было объявлено об уходе в конце мая адвоката Тая Кобба, Флуду было предложено присоединиться к команде юристов, которые занимаются взаимодействием со спецпрокурором Робертом Мюллером по делу о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, сообщает АР.
Трамп заявил The New York Times, что спецпрокурор Роберт Мюллер не выявил никаких доказательств сговора. "Это выставляет страну в неприглядном свете", - отметил Трамп. "Чем быстрее они разберутся с этим, тем будет лучше для страны", - добавил он.
Напомним, разбирательство по поводу приписываемого РФ вмешательства в выборы в США 2016 года проводят ФБР, а также спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса.
"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что сенатский комитет по разведке в конгрессе вызывал на допрос эск-постпреда США при ООН в рамках дела о "российском вмешательстве" в выборы американского президента в 2016 году.
Расследованием якобы имевшего место быть вмешательства России в американские выборы ведут конгресс США и ФБР. В Москве и в Белом доме неоднократно отрицали какие-либо попытки повлиять на ход президентской кампании в США.
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