National Interest: российский истребитель "вселяет ужас" в НАТО

Американские военные заявили, что самым лучшим летательным аппаратом, созданным российскими конструкторами, является многоцелевой истребитель Су-27.

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По данным National Interest, летчики НАТО отдают должное характеристикам Миг-15, Миг-21, Миг-25 и Миг-29, однако именно Су-27 "вселяет ужас". В свое время истребитель разрабатывался как конкурент американскому McDonnell Douglas F-15 Eagle.

"В руках опытного пилота Су-27 может выполнять множество ошеломительных маневров, многие из которых радуют зрителей авиашоу в России и Европе", - пишет журнал.

Эксперты напомнили, что на самолете могут быть размещены до восьми ракет «воздух-воздух» и комплект бомб. Сегодня Су-27 состоят на вооружении у одиннадцати воздушных сил по всему миру, а в России лайнер является одним из основных самолетов ВВС.

Он также является основой большого количества модификаций, таких как учебно-боевой Су-27УБ, палубный истребитель Су-33 и его учебно-боевая модификация Су-33УБ.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что российский истребитель Су-27 перехватил бомбардировщик В-52 и сопроводил его. Это произошло вдоль границы РФ над Балтийским морем.

После удаления американского бомбардировщика от государственной границы РФ Су-27 вернулся на аэродром базирования. В сообщении пресс-службы сказано, что российскими средствами контроля воздушного пространства около десяти утра была обнаружена воздушная цель. Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных средств ПВО Балтийского флота.

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