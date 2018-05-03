Американские военные заявили, что самым лучшим летательным аппаратом, созданным российскими конструкторами, является многоцелевой истребитель Су-27.
По данным National Interest, летчики НАТО отдают должное характеристикам Миг-15, Миг-21, Миг-25 и Миг-29, однако именно Су-27 "вселяет ужас". В свое время истребитель разрабатывался как конкурент американскому McDonnell Douglas F-15 Eagle.
"В руках опытного пилота Су-27 может выполнять множество ошеломительных маневров, многие из которых радуют зрителей авиашоу в России и Европе", - пишет журнал.
Эксперты напомнили, что на самолете могут быть размещены до восьми ракет «воздух-воздух» и комплект бомб. Сегодня Су-27 состоят на вооружении у одиннадцати воздушных сил по всему миру, а в России лайнер является одним из основных самолетов ВВС.
Он также является основой большого количества модификаций, таких как учебно-боевой Су-27УБ, палубный истребитель Су-33 и его учебно-боевая модификация Су-33УБ.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что российский истребитель Су-27 перехватил бомбардировщик В-52 и сопроводил его. Это произошло вдоль границы РФ над Балтийским морем.
После удаления американского бомбардировщика от государственной границы РФ Су-27 вернулся на аэродром базирования. В сообщении пресс-службы сказано, что российскими средствами контроля воздушного пространства около десяти утра была обнаружена воздушная цель. Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных средств ПВО Балтийского флота.
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