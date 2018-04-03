В Портон-Даун не смогли подтвердить, что Скрипалей отравили ядом из России

Исполнительный директор химической лаборатории в Портон-Даун Гэри Айткенхед прокомментировал ситуацию с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей.
По его словам, специалисты лаборатории не смогли доказать, что вещество, которым были отравлены экс-полковник ГРУ и его дочь, было изготовлено в России.
Вместе с тем, Айткенхед подтвердил, что это вещество в Портон-Дауне идентифицировали как "Новичок".
"Мы не определили точный источник (изготовления вещества), но мы предоставили научную информацию правительству, которое затем использовало ряд других источников, чтобы собрать вместе данные и сделать выводы, к которым оно пришло", — цитирует Айткенхеда Sky News.
"Наша работа — предоставить научное доказательство того, что представляет собой это конкретное вещество. Мы определили, что оно именно из этой конкретной семьи и что относится к классу боевых отравляющих веществ. Но мы не должны устанавливать, где оно было изготовлено", — сказал он.
При этом Айткенхед добавил, что вещество очень сложное и для его изготовления необходимы ресурсы государства.
Он также опроверг подозрения в том, что Скрипали могли быть отравлены веществом из лаборатории в Портон-Даун.
При этом Айткенхед не стал ничего говорить, работала ли лаборатория над созданием аналогичных веществ и есть ли в Портон-Даун образцы вещества.
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