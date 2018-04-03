Саакашвили принял решение о смене власти в Грузии

Грузинский экс-президент Михаил Саакашвили намерен вернуться на родину и покончить с действующей властью.

На странице «Единого национального движения» в Facebook Саакашвили заявил, что "сегодня экономическое положение в Грузии катастрофическое". По его словам, население страны фактически стало заложником банковской мафии.

"Иванишвили делает то, что делал в России, - с помощью нескольких банков обратил каждую грузинскую семью в должников", - добавил он.

"Я говорю этой мафии, что мы упраздним ее правление. Мы вернем экономическую власть грузинским семьям, каждому грузину и настоящим грузинским бизнесменам - представителям среднего и малого бизнеса", - пообещал Саакашвили.

Он также заявил, что вернется в Грузию "вместе со своей командой. Я не оставлю грузинский народ в беде".

Очередные выборы президента Грузии запланированы на октябрь 2018 года. Действующий глава государства Георгий Маргвелашвили имеет право баллотироваться на второй срок.

"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что в свое время экс-президента Грузии Саакашвили после побега из страны и последующего изгнания из США с помпой трудоустроили в Одессе. И по этому поводу его записной восхвалитель - украинский журналист-националист Вахтанг Кипиани написал новую оду своему кумиру. Кипиани попытался уверить граждан Украины в реформаторских талантах самого знаменитого грузина.