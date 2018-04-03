СМИ: "Боинг" в Донбассе сбили "невидимой" для России ракетой

Совместная следственная группа, которая расследует крушение "Боинга" на Украине, выяснила, что сбившая самолет ракета могла быть невидимой для российских радаров. Это выяснили два независимых эксперта, которых назначила голландская прокуратура, сообщает ТАСС.

Эксперты изучили представленные российской стороной данные радаров и пришли к выводу, что ракета могла быть выпущена из ЗРК "Бук" с места, которое было ранее установлено следственной группой. При этом ракета была невидимой на снимках радаров.

Возможная причина — скорость ракеты, она была "значительно выше скорости пассажирского самолета", а "гражданская радиолокационная станция настроена таким образом, чтобы такие быстрые объекты обычно были не видны на изображениях с радаров".

Также специалисты подтвердили, что других самолетов рядом с МН17 на снимках не видно.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в соцсетях появилось сообщение о том, что застрелился летчик Владислав Волошин, который обвинялся в том, что его Су-25 сбил малазийский "Боинг". По одной из версий, Волошин выстрелил в себя из пистолета Макарова, сообщает телеграм-канал boris_rozhin.

Волошин руководил Николаевским аэропортом, летом прошлого года, увольняясь со службы, он закончил свое послание сослуживцам фразой "будем жить". "С "жить" не сложилось. Сам ли он наложил на себя руки под тяжестью совершенных преступлений или ему помогли, со временем узнаем", — говорится в сообщении.

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