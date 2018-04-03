Россия прикроет Черное море "Небом"

Российские военные передислоцировали в Крым новейшие радиолокационные станции (РЛС) "Небо-М" в начале 2018 года для контроля воздушного пространства над Черным морем.

По данным источника в главном командовании Воздушно-космических войск, расчеты станций уже заступили на дежурство. Сообщается, что РЛС способны обнаруживать большое количество сложных целей - от самолетов до крылатых ракет и определять их координаты с точностью до сантиметра.

РЛС "Небо-М" могут быть оперативно развернуты в любой части полуострова. Новейшие РЛС уже доказали свою высокую эффективность на авиабазе Хмеймим в Сирии.

Напомним, в феврале 2015 года Минобороны сообщило, что войска воздушно-космической обороны России начали развертывание радиолокационного комплекса ПВО нового поколения «Небо-М».

"Правда.Ру" ранее писала о том, что российские военные круглосуточно контролируют воздушное пространство над Арктикой. Об этом заявил начальник радиотехнических войск ВКС России генерал-майор Андрей Кобан.

Там функционируют радары для средних и больших высот "Небо-М" с дальностью действия до 1800 километров, маловысотные и мобильные РЛС "Подлет", "Каста-2-2", "Гамма-С1", всевысотные обнаружители и автоматические комплексы обработки и передачи данных "Фундамент".