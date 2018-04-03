В Киеве рассказали, кто уничтожит "Северный поток-2"

МИД Украины сообщает, что Киев предпринимает различные меры для того, чтобы воспрепятствовать постройке российского газопровода "Северный поток — 2".
"Действенными мерами противодействия попыткам российской стороны реализовать проект "Северный поток-2" должны стать усиление санкций США, а также включение в третий энергетический пакет ЕС требований соответствия "третьих стран" правилам газового рынка ЕС", — приводит УНН сообщение ведомства.
МИД Украины также принимает меры, чтобы донести до западных стран свою позицию.
"К сожалению, правительство ФРГ как в предыдущем, так и в новом составе продолжает придерживаться позиции относительно исключительно экономической составляющей в целесообразности реализации этого проекта", — говорится в сообщении министерства.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что 27 марта власти Германии дали разрешение о строительстве и эксплуатации трубопровода "Северный поток — 2" в исключительной экономической зоне Германии в Балтийском море.
Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства, "после тщательной проверки, включая оценку воздействия на окружающую среду", выяснилось, что препятствий для удовлетворения запроса о прокладке трубопровода по морскому дну на отрезке протяженностью 31 км нет.
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