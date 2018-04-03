Генсек ОБСЕ назвал неуместным принцип "око за око" в отношениях с Россией

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер выступил с призывом разорвать круг эскалации в отношениях между странами Запада и Россией.

По словам Гремингера, "в данный момент отношения Востока и Запада идут по пути эскалации, в русле логики "око за око". На мой взгляд, необходимо разорвать этот порочный круг эскалации напряжённости, нам нужен диалог".

Он предложил сделать площадкой такого диалога Парламентскую ассамблею ОБСЕ, поскольку организация является "уникальной платформой для инклюзивного диалога на равных условиях".

Напомним, до этого министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Запад готов к диалогу с Россией вопреки ситуации вокруг дела об отравлении в британском Солсбери.

В этой связи уместно напомнить, как в далеком 2012 году Генеральная Ассамблея ООН 20 декабря утвердила разработанную по инициативе РФ резолюцию, осуждающую прославление нацизма. Ее поддержали 129 государств, 54 делегации воздержались от голосования. И только три страны - США, Канада и Маршалловы острова - проголосовали против. Особое опасение тогда вызывала двойственная позиция "воздержавшейся" Украины.

Позже, в ноябре 2014 года на голосовании в Генассамблее ООН Украина, США и Канада выступили против резолюции по борьбе с героизацией нацистских преступников. Тогда российскую инициативу поддержали 115 государств, воздержалось 55 стран.

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