Ющенко рассказал о боли за Европу и кознях Москвы

Бывший президент Украины Виктор Ющенко дал интервью ВВС, в котором раскритиковал "феодальную политику России". Она, заявил политик, представляет вызов для "рядового европейца".



Viktor Yushchenko: Ukraine's ex-president on being poisoned - BBC News

Ющенко выразил сожаление, что Европа не замечает этого даже после отравления Скрипалей. Бфвший президент также рассказал, что его лично отравили в 2004 году, когда он конкурировал с "пророссийским" кандидатом на выборах.

"Яд был добавлен в рис, который подавался на стол", — сообщил Ющенко. Тогда он якобы спешно отправился в Вену, где местные врачи подтвердили, что Ющенко съел диоксин. До сих пор, говорит политик, он ждет окончания расследования, которое длится уже 14 лет. Он не может, заявил экс-президент, сказать вслух, дали ли приказ его отравить сам Путин.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Виктор Ющенко сделал громкое заявление, сообщив миру, что самый "оранжевый" экс-президент Украины попытается во второй раз войти в одну и ту же реку.

"Я сейчас буду нескромен. Я до сегодняшнего дня глубоко убежден, что Украине нужен политический курс президента Ющенко. В самом широком смысле этого слова", — написал 63-летний экс-президент на своей странице в Facebook 27 октября. Запись сопровождает фото Ющенко на сине-желтом фоне с надписью: "Виктор Ющенко. Единственный неподконтрольный Кремлю".

Читайте также:

Политический панкреатит Ющенко

Ющенко предложил вернуть Донбасс извращенным путем

ВИКТОР ЮЩЕНКО КЛЮНУЛ НА УДОЧКУ КУЧМЫ. КИЕВСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ГРЯНЕТ НЕСКОЛЬКО ПОЗЖЕ