Ющенко рассказал о боли за Европу и кознях Москвы

Бывший президент Украины Виктор Ющенко дал интервью ВВС, в котором раскритиковал "феодальную политику России". Она, заявил политик, представляет вызов для "рядового европейца".
Ющенко выразил сожаление, что Европа не замечает этого даже после отравления Скрипалей. Бфвший президент также рассказал, что его лично отравили в 2004 году, когда он конкурировал с "пророссийским" кандидатом на выборах.
"Яд был добавлен в рис, который подавался на стол", — сообщил Ющенко. Тогда он якобы спешно отправился в Вену, где местные врачи подтвердили, что Ющенко съел диоксин. До сих пор, говорит политик, он ждет окончания расследования, которое длится уже 14 лет. Он не может, заявил экс-президент, сказать вслух, дали ли приказ его отравить сам Путин.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Виктор Ющенко сделал громкое заявление, сообщив миру, что самый "оранжевый" экс-президент Украины попытается во второй раз войти в одну и ту же реку.
"Я сейчас буду нескромен. Я до сегодняшнего дня глубоко убежден, что Украине нужен политический курс президента Ющенко. В самом широком смысле этого слова", — написал 63-летний экс-президент на своей странице в Facebook 27 октября. Запись сопровождает фото Ющенко на сине-желтом фоне с надписью: "Виктор Ющенко. Единственный неподконтрольный Кремлю".
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