Лондон: плохие отношения с Россией - это на годы

В канцелярии премьер-министра Великобритании заявили, что заинтересованы в конструктивных отношениях с Россией, однако считает необходимым "пропорционально реагировать" на "агрессивное поведение".

"Великобритания гораздо больше хотела бы, чтобы Россия была конструктивным партнером", - пояснили представители офиса, добавив, что рассчитывать на скорую нормализацию обстановки особенно не приходится. "Вызовы, которые собой представляет Россия, будут сохраняться годы", - отметил он.

Напомним, Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия.

Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство, Россия полностью это отрицает.

По утверждению Великобритании, к отравлению перебежчиков веществом А234 причастно российское государство. Отметим, что после происшествия Британия выслала 23 российских дипломата и заморозила контакты с Россией на высоком уровне.

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