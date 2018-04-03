Россия обвинила НАТО в переходе красной черты

Заместитель главы МИД Александр Грушко на полях дискуссионного клуба "Валдай" пояснил, что НАТО перешло красную черту, расширяя военное присутствие у российских границ.

По его словам, безопасность в Европе в течение многих лет опиралась на меры сдержанности, но "теперь, благодаря НАТО у нас появилось военное измерение, это был их выбор, они перешли красную черту".

Нет никакого обоснования наращиванию военного потенциала НАТО у границ России, подчеркнул Грушко. При этом Москва всегда сможет защитить свои границы, "у нас сохранился тот ВПК, который нам позволяет давать в случае необходимости асимметричные ответы, выбирать те средства, которые мы считаем наиболее эффективными для обеспечения нашей обороноспособности и защиты легитимных интересов".

Касательно ситуации вокруг дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, Грушко пояснил, что Запад пытается найти оправдание колоссальным тратам.

"Поэтому очевидно, что большая провокация, которая была устроена британской стороной, преследует именно эту цель - подбросить дополнительный горючий материал в кампанию русофобии", - подытожил дипломат.

Недавно архив Национальной Безопасности США обнародовал документы 1990-1991 годов, касающиеся вопросов объединения Германии и присутствия НАТО в странах Восточной Европы.

Согласно документам, Горбачев согласился на объединение ГДР с ФРГ и вывод советских войск в обмен на гарантии нерасширения НАТО. В свое время такие гарантии первый и последний президент СССР получил от целого ряда высокопоставленных лиц Запада: Джорджа Буша мл., Гельмута Коля, директора ЦРУ Роберта Гейтса, Франсуа Миттерана и Маргарет Тэтчер.

Несмотря на это, уже в 1994 Билл Клинтон принял решение о продвижении НАТО на Восток, заявив, что никакого СССР уже нет и выполнять обещания попросту не перед кем. Разумеется, тот факт, что Россия является официальным преемником СССР с юридически закрепленными правами и обязанностями государства-предшественника, никого не смутил.

В итоге, принятое американцами решение привело к катастрофическим последствиями для всего пост-советского мироустройства и поставило жирную точку в деле налаживания российско-американских отношений.