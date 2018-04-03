Эстонские власти оказались в неловкой ситуации, когда во время визита в страну заместителя премьер-министра Казахстана Аскара Жумагалиева принимающая сторона проиллюстрировала одно из выступлений фотографией героя сатирического фильма "Борат".
Как пишет Sputnik Эстония, конфуз случился 29 марта в МВД республики, где делегацию из Астаны знакомили с концепцией электронной полиции, цифровой идентичности и стартап-визой Эстонии.
Глава МВД Андрес Анвельт лично извинился перед казахстанскими гостями в связи с неудачным слайдом.
По его словам, "это был действительно глупый пример, но, к счастью, все было решено на месте".
Напомним, Борат Сагдиев - герой сатирической киноленты "Борат: культурные исследования Америки в пользу славного государства Казахстан" 2006 года британского комика Саши Барона Коэна. Персонаж считается оскорбительным для Казахстана.
Правительство Казахстана неоднократно выступало с жесткой критикой к скандальному фильму Саши Барона Коэна. Тем не менее, министр иностранных дел Казахстана Ержан Казыханов сообщил, что благодаря именной "Борату" в республику увеличился туристический поток. "С выходом этого фильма количество виз, выданных в Казахстан, выросло в 10 раз. И я говорил, что это для нас большая победа", - сказал министр.
26 марта американский стратегический атомный подводный ракетоносец "Небраска" (USS Nebraska, SSBN 739), относящийся к подлодкам типа "Огайо", выполнил пуск двух межконтинентальных баллистических ракет (БРПЛ) "Трайдент II D5".
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