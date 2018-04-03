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Источник Правда.Ру

Деньги на ветер: борьба ЕС с "кремлевской пропагандой" обернулась скандалом

Мир

В западных СМИ разгорается скандал об онлайн-СМИ, которые на деньги Евросоюза занимается развенчиванием кремлевской пропаганды.

Фиаско Евросоюза в борьбе с пропагандой. 385369.jpeg
pxhere.com

Как пишет Financial Times, речь идет об инициативе EUvsDisinfo.eu, которая в частности делала обзор того, как освещают дело об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля российские СМИ.

В марте редакцию EUvsDisinfo.eu обязали снять с сайта ряд материалов, обвинив онлайн-ресурс в "дезинформации о дезинформации" в отношении голландских СМИ.

Предметом критики стали в одном случае некорректный перевод с голландского одной из украинских НКО, с которыми сотрудничала EUvsDisinfo.eu, в другом - пишущие для сайта не смогли считать сатирические комментарии в голландских СМИ.

Все эти проблемы выводят на повестку дня вопрос эффективности контрпропаганды в принципе. Стоит ли Евросоюзу финансировать подобные инициативы или это все напрасные усилия и деньги на ветер, задается вопросом газета.

Представитель России в ЕС считает, что не стоит. "Я знаю тысячу способов потратить деньги более эффективно", - цитирует FT постпреда России при Евросоюзе Владимира Чижова.

По мнению создателей сайта, возможно, дело с отравлением экс-офицера ГРУ в Солсбери даст подобным инициативам новый толчок. Хотя, по мнению скептиков, такие сайты не смогут повлиять на мнение людей, мыслящих иначе.

По этому поводу британский политолог и профессор пражского университета международных отношений Марк Галеотти пояснил, что "люди, к которым вы взываете, не изменят своих взглядов только потому, что им сказал это сделать Евросоюз".  

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