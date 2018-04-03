Украинская железная дорога обвинила нищих пассажиров в убытках

"Укрзализныца" сообщила об убытках из-за того, что правительство отложило индексацию тарифов, запланированных на 1 апреля. Их собирались поднять на 12%, с 1 октября — еще на 12%, сообщается на сайте компании.

Но министерство инфраструктуры до сих пор рассматривает приказ о повышении. "Таким образом, из-за несвоевременной индексации тарифов компания продолжает наращивать убытки от пассажирских перевозок, ведь уровень тарифов на перевозки пассажиров в вагонах 2-го класса скоростных поездов "Интерсити+" и вагонах 1-го и 2-го класса скоростных поездов "Интерсити" остается неизменным с 2012 года", — говорится в сообщении перевозчика.

По подсчетам "Укрзализныци", в 2018 году для приведения пассажирских перевозок во внутреннем сообщении к уровню безубыточности тарифы на перевозки необходимо было бы поднять в 2 раза.

"Также железнодорожный транспорт несет значительную социальную нагрузку из-за осуществления пригородных и внутренних пассажирских перевозок по тарифам ниже экономически обоснованного уровня, а также перевозок льготных категорий граждан, определенных действующим законодательством Украины. Перекрестное субсидирование пассажирских перевозок за счет грузовых в 2018 году по прогнозам ожидается — более 11 млрд грн", — сказано в сообщении.

Ране "Правда.Ру" сообщала, что польский реформатор украинской железной дороги, совмещающий руководство отраслью с музыкальной деятельностью, предложил очередное революционное ноу-хау.

Напомним, первым после полугода работы рацпредложением Войцеха Балчуна стала замена русского языка на английский на вокзальных табличках и в объявлениях дикторов. Заодно вместо нумерации вагонов "с головы или хвоста поезда" теперь она стала с "востока или запада". Даже если нумерация фактически с севера или юга.

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